Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma da domenica 9 a domenica 16 aprile. Cresce l’attesa per il primo ‘Mille’ della stagione su terra rossa, che va in scena come di consueto nel Principato di Monaco. Dopo una sola settimana di riposo per i big, impegnati fino a poco fa nel Sunshine Double sul cemento statunitense, è già tempo di tornare in campo a caccia di punti importanti. A guidare il seeding è il numero uno al mondo Novak Djokovic, che torna a disputare un match ufficiale dopo la fantastica trasferta australiana. A contendergli il titolo ci saranno tanti avversari ostici, da Casper Ruud a Stefanos Tsitsipas, passando per Daniil Medvedev (chiamato a far bene anche sulla terra battuta). Assenti invece gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, fermati da problemi fisici. Non dimentichiamo poi la spedizione italiana, guidata dal grande protagonista di quest’avvio di 2023: Jannik Sinner. Presenti anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che questo torneo l’ha vinto nel 2019 ed è stato omaggiato con una wild card dagli organizzatori.

LE WILD CARD DEL TORNEO

L’ENTRY LIST AGGIORNATA

La copertura televisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le otto giornate di incontri mediante i propri canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con annessi live streaming disponibili tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori mediante dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del tradizionale appuntamento monegasco. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 MONTECARLO 2023

SABATO 8 APRILE

Primo turno delle qualificazioni (copertura tv non prevista)

DOMENICA 9 APRILE

Turno decisivo delle qualificazioni e primo turno (dalle 13 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis ed in streaming su NOW)

LUNEDÍ 10 APRILE

Primo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

MARTEDÍ 11 APRILE

Primo e secondo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

MERCOLEDÍ 12 APRILE

Secondo e terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

GIOVEDÍ 13 APRILE

Terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

VENERDÍ 14 APRILE

Primo quarto di finale (ore 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Secondo quarto di finale (ore 13 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Terzo quarto di finale (ore 15 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Ultimo quarto di finale (ore 17 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

SABATO 15 APRILE

Prima semifinale (ore 13:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Seconda semifinale (ore 15:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

DOMENICA 16 APRILE

Finale (ore 14:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)