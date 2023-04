Atp Masters 1000 Montecarlo 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023, evento in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco. Dopo il Sunshine Double, il grande tennis fa tappa in Europa e più precisamente sulla terra battuta monegasca, dove i migliori al mondo si contenderanno il titolo. A guidare il seeding è Novak Djokovic, seguito da Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Presenti anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il prize money totale dell’evento di Montecarlo al maschile corrisponde a 5 milioni e 779mila 335 euro totali, dei quali 892mila 590euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

SORTEGGIO TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MONTECARLO 2023

PRIMO TURNO – € 23.100 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 41.700 (45 punti)

TERZO TURNO – € 77.760 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 145.380 (180 punti)

SEMIFINALI – € 266.530 (360 punti)

FINALISTA – € 487.420 (600 punti)

VINCITORE – € 892.590 (1000 punti)