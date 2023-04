Zeppieri-Fucsovics oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Giulio Zeppieri e Marton Fucsovics, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Il classe ’01 azzurro prosegue la sua caccia ai top-100 dopo i successi ottenuti nel corso della stagione indoor europea, ma finora nei tornei sul rosso ancora non è riuscito a piazzare l’acuto nei tornei di Zadar, Sanremo ed Estoril. Ci prova nel Principato di Monaco, dove al primo turno del tabellone cadetto sfiderà un top-75 quale Marton Fucsovics. L’ungherese è un osso duro e parte favorito, ma Zeppieri lo scorso anno a Roma e Parigi ha dimostrato di saperci stare bene sui palcoscenici importanti e Fucsovics è anche alla sua prima partita stagionale sulla terra battuta. Il match è in programma alle ore 11:00 sul Campo dei Principi dell’impianto monegasco. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.

