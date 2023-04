Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023: Zeppieri ko al primo turno, vince Fucsovics in rimonta

Giulio Zeppieri è stato sconfitto in tre set da Marton Fucsovics, numero 72 al mondo, nel primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (4-6 6-4 6-2).L’azzurro è partito bene conquistando il primo set grazie a un break nell’ultimo game, ma l’ungherese ha avuto la meglio in un secondo set combattuto prima di dominare il parziale conclusivo. Nel secondo turno, Fucsovics sfiderà il vincente tra Safiullin e Krajinovic.

Primo set equilibrato, dove i due tennisti hanno tenuto i propri turni di battuta senza grossi problemi. Nel quinto game Zeppieri annulla una palla break all’ungherese, e nell’ultimo gioco riesce a strappare il turno di battuta all’avversario chiudendo il parziale sul 4-6. Nel terzo game del secondo set Fucsovics conquista il break portandosi avanti sul 2-1, ma la reazione di Zeppieri è immediata e dopo aver conquistato il controbreak per il 2-2 torna avanti con un game a zero sul 2-3. L’azzurro entra di nuovo in un momento di difficoltà, l’ungherese ne approfitta e conquista il break decisivo sul 4-3 chiudendo il parziale sul 6-4. Terzo set dominato da Fucsovics, che con due break sul 2-1 e sul 4-1 chiude i conti sul 6-2.