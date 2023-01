LIVE – Tsitsipas-Khachanov, semifinale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Tsitsipas-Khachanov, incontro valido per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2023. Quarto penultimo atto negli ultimi cinque anni a Melbourne per il greco che, dopo aver avuto la meglio al quinto set su Jannik Sinner, ha sconfitto in tre parziali abbastanza agevoli la sorpresa ceca Jiri Lehecka. Il russo, invece, ha approfittato del ritiro ad inizio terzo set dello statunitense Sebastian Korda nei quarti di finale. Per lui si tratta della seconda semifinale Slam in carriera, la seconda consecutiva dopo quella raggiunta agli US Open lo scorso settembre. L’indiscusso favorito sembra essere Tsitsipas, che si trova avanti negli scontri diretti addirittura per 5-0 (4-0 il bilancio sul veloce).

Solamente in due occasioni, inoltre, Khachanov è riuscito a strappare un set al suo avversario. Nel mirino per l’ateniese c’è la seconda finale della carriera a livello Slam dopo quella ottenuta al Roland Garros 2021, persa al quinto parziale dopo aver rimontato due set di svantaggio al serbo Novak Djokovic. Quest’ultimo potrebbe essere il suo avversario proprio nell’ultimo atto di domenica, sempre che riesca a superare l’ostacolo statunitense rappresentato da Tommy Paul. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 04:30 italiane (le 14:30 locali). Tsitsipas e Khachanov sono pianificati come secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena.

