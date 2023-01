Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco di sabato 28 gennaio con Rybakina-Sabalenka

È stato ufficialmente pubblicato il programma di sabato 28 gennaio per quel che concerne gli Australian Open, giornata che vedrà disputarsi la finale del singolare femminile: Elena Rybakina contro Aryna Sabalenka, match che si prevede scoppiettante ed estremamente equilibrato. Il computo dei precedenti dice 3-0 in favore della bielorussa, ma la kazaka è sempre stata capace di trascinare l’avversaria dal terzo set. 6-3 1-6 6-1 a nel WTA 1000 di Wuhan 2019, 6-4 4-6 6-3 ad Abu Dhabi nel 2021, 6-3 4-6 6-3 a Wimbledon nel 2021. Per Rybakina si tratterebbe del secondo titolo Major, dopo quello ottenuto nella scorsa edizione del torneo di Wimbledon, mentre per Sabalenka sarebbe il primo alloro in un evento di questa categoria. La partita avrà inizio alle 9:30 della mattinata italiana, con a seguire l’ultimo atto del doppio maschile.

AUSTRLIAN OPEN – IL PROGRAMMA DI SABATO 28 GENNAIO

A partire dalle 2:00: Mirra Andreeva (7) vs Alina Korneeva (9) – Finale singolare ragazze

Non prima delle 3:30: Alexander Blockx (3) vs Learner Tien – Finale singolare ragazzi

Non prima delle 9:30: Elena Rybakina (22) vs Aryna Sabalenka (5) – Finale singolare femminile

A seguire: Hijikata / Kubler vs Nys / Zielinski – Finale doppio maschile