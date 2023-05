LIVE – Trevisan-Svitolina, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Martina Trevisan ed Elina Svitolina, valido per il primo turno del Roland Garros 2023. Esordio ostico per la tennista azzurra, che a Parigi difende la semifinale e se la vedrà subito contro la talentuosa giocatrice ucraina, reduce dal titolo vinto a Strasburgo. Proprio le fatiche della scorsa settimana potrebbero essere un fattore, ovviamente a favore di Martina, che invece pochi giorni fa si è ritirata dal torneo di Rabat (dove difendeva il titolo) a scopo precauzionale. Tra le due non ci sono precedenti: secondo i bookmakers partirà leggermente favorita Trevisan. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Trevisan-Svitolina (terzo incontro sul Campo Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00, dopo Fognini-Auger-Aliassime).

