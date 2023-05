Brasile, pubblico di sole donne a Recife: pesanti scontri tra le tifose, volano calci e pugni

Ha dell’incredibile ciò che è accaduto domenica a Recife, per il match della Serie B brasiliana tra Sport Recife e ABC di Natal. La gara si è giocata davanti a un pubblico particolare, in quanto composto soltanto da donne, bambini e qualche portatore di handicap in quanto, il tifo maschile era stato sanzionato per via degli incidenti, con tanto di invasione di campo, provocati dai sostenitori dello Sport in occasione della partita della scorsa stagione contro il Vasco da Gama.

Il tifo rosa però, non ha impedito che ci fossero incidenti, in particolare dopo il gol dell’1-1 segnato dall’ABC quando sugli spalti si è scatenata una rissa fra tifose, con pugni e calci, le cui immagini sono state mostrate da varie emittenti del paese. Il tutto si è concluso soltanto con l’intervento delle forze dell’ordine, con gli agenti che poi hanno fatto da barriera umana fra le opposte fazioni.

Per la cronaca, la gara è poi terminata 4-1 per lo Sport, con doppietta del 38enne Vagner Love che, vecchia conoscenza del calcio europeo.