LIVE – Sorteggio tabelloni US Open 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del sorteggio dei due tabelloni principali degli US Open 2023, in programma oggi, giovedì 24 giugno. Sarà New York la location del quarto e ultimo slam stagionale, in cui i migliori giocatori al mondo si contenderanno un posto nella storia. A guidare il seeding saranno rispettivamente Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, ma occhio soprattutto a Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Da non sottovalutare neppure gli italiani, con Jannik Sinner a guidare la spedizione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 18:00.

SORTEGGIO TABELLONI US OPEN 2023