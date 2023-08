Sorteggio tabelloni US Open 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio degli US Open 2023, quarto slam stagionale: orario, canale, diretta tv e streaming. In attesa della conclusione delle qualificazioni, a New York è già tempo di scoprire gli accoppiamenti del tabellone principale, anzi dei due tabelloni principali, presidiati rispettivamente da Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Occhi puntati sui tanti big, Novak Djokovic in primis, ma anche sui numerosi italiani presenti, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e tanti altri.

SEGUI LA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Il sorteggio si terrà oggi, giovedì 24 agosto, alle ore 18.00 (le 12 locali). Non è prevista una diretta televisiva né una diretta streaming che copra il sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2023. Una volta sorteggiati, gli accoppiamenti dei main draw verranno svelati sui canali ufficiali del torneo. Per non perdervi nulla, potrete comunque seguire una diretta testuale su Sportface.it, che garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia di riferimento.