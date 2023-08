Alica Schmidt sfida Haaland sui 400m: “Vediamo chi è più veloce”

Una sfida di velocità ad Erling Haaland arriva direttamente da Budapest, sede dei Mondiali di atletica. Alica Schmidt, specialista dei 400 metri, dice sì ad una possibile sfida contro il fuoriclasse norvegese del Manchester City. “Non lo so, forse sì – ha esordito su domanda di un giornalista -. Penso che nei 400 metri si potrebbe fare, mentre nei 200 sarebbe più difficile. Ma sarei felice se accadesse”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Quando potrebbe accadere? Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Io sono sempre pronta“, ha aggiunto, prima di rivolgersi alla telecamera: “Haaland, se vuoi correre sono qui. Vediamo chi è più veloce!”. Nel 2014 Schmidt sfidò Hummels, che fu battuto.