Milan, Loftus-Cheek: “Vogliamo continuare a migliorarci, Reijnders mi ha impressionato”

Ruben Loftus-Cheek ha parlato in occasione di un evento organizzato dal club nello store rossonero in Galleria San Carlo, a Milano: “Abbiamo il dovere di pensare di vincere, come singoli ma soprattutto come squadra, sia in campionato che in Champions League. Ottenere la prima vittoria in Serie A è stato fantastico; adesso serve continuità e voglia di migliorarci ancora“. Infine, il centrocampista inglese ha parlato dei singoli: “Pulisic è un grande talento, mentre chi mi ha impressionato è Reijnders: ha una fame incredibile. Nel complesso tutti i ragazzi sono fantastici“.