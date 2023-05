LIVE – Sonego-Shelton, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Il cammino parigino del tennista azzurro inizierà da un match dal sicuro valore contro la grande speranza del tennis a stelle e strisce. Shelton in questi mesi ha dimostrato di possedere un talento eccezionale e che ha bisogno solo di esperienza e lavoro per sfruttare al meglio le sue qualità. Per lui a Parigi si chiude anche la prima trasferta europa sulla terra battuta e partendo dal pressuposto che non ci si potesse aspettare chissà cosa, è riuscito comunque a vincere una manciata di incontri in queste settimane. Sarà una sfida molto complicata e allo stesso tempo tutta da godere contro il nostro Lorenzo. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sull’incontro tra Sonego e Shelton.

SONEGO-SHELTON (3°incontro dalle 11:00)