Roland Garros 2023, Sonego supera l’esame Shelton: successo in quattro set all’esordio

Lorenzo Sonego passa l’esame Ben Shelton e si qualifica per il secondo turno del Roland Garros: il numero 45 del mondo trionfa con lo score di 6-4 3-6 6-3 6-3 e, eccezion fatta per un passaggio a vuoto accusato nel secondo set, può dirsi estremamente soddisfatto di quanto messo in mostra quest’oggi. Al secondo turno l’italiano affronterà uno tra Adrian Mannarino e Ugo Humbert.

Il primo set vede Sonego scappare subito avanti di un break, per la precisione ottenuto nel terzo game. L’azzurro è impeccabile al servizio e mette tanta pressione sulla risposta dello statunitense, che già non è esattamente uno dei suoi punti di forza. Ecco che di occasioni per rientrare Shelton non ne ha nemmeno una e, con turni di battuta molto rapidi da un lato e dall’altro, si concretizza un 6-4 per il piemontese dopo soli 39 minuti. Sonego tenta la fuga anche nel secondo set, portandosi avanti 2-0 e provando a timbrare la partita anche sotto il piano psicologico. Il numero 35 del mondo, tuttavia, di coraggio e di spirito ne ha da vendere, nella maniera più inaspettata possibile, recupera il break e di ritardo e allunga a cinque la sua striscia di giochi consecutivi: dall’1-3, la seconda frazione si chiude 6-3 in suo favore. L’andamento del terzo set è, poi, ancora più irregolare: ancora una volta, è Sonego a partira nella maniera migliore possibile. Avanti 3-0, però, il torinese accusa un nuovo passaggio a vuoto e resituisce il break precedentemente conquistato, finché il punteggio non arriva a recitare 3-2. Stavolta la quarta forza del tennis italiano si riprende immediatamente, torna avanti di un break e poi non sbaglia più, chiudendo per 6-3: dopo 2 ore e 11 minuti, il punteggio dice 2 set a 1 in suo favore. Il quarto set, poi, è stato un monologo del nostro portacolori: Sonego si è subito involato sul 5-1, ha contenuto lo scatto d’orgoglio finale di Shelton e ha chiuso, dopo 2 ore e 53 minuti, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-3.