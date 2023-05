Sonego-Shelton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ben Shelton nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il torinese è reduce dal buon terzo turno del Foro Italico, dove ha espresso un ottimo livello di tennis arrendendosi soltanto di fronte al greco Stefanos Tsitsipas. L’urna transalpina gli ha riservato il giovane statunitense, che proprio in questa stagione ha iniziato a prendere dimestichezza con il rosso.

Sonego, proprio in virtù della maggiore esperienza su questa difficile superficie, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. I due si sono incontrati una volta in carriera. L’anno scorso l’americano riuscì ad imporsi dopo quasi tre ore di battaglia nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati (cemento outdoor). Sonego dovrà stare molto attento alle traiettorie fulminanti del suo avversario ma ha tutte le carte in regola per avanzare al secondo turno. Qui eventualmente troverebbe il vincitore del derby francese tra Adrian Mannarino e Ugo Humbert.

SEGUI IL LIVE DI SONEGO-SHELTON

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Shelton scenderanno in campo oggi (domenica 28 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 13 (al termine di Isner-Borges). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Sonego e Shelton garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.