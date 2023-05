Lazio-Cremonese 3-2, Sarri: “Partita folle, non siamo ancora una grande squadra”

“Abbiamo fatto una partita folle. Il primo tempo era sotto controllo, poi siamo riusciti a riportare gli avversari in partita. Ci tenevamo molto a finire con una vittoria in casa e l’abbiamo fatto. Siamo diventati grandi ma non adulti, non abbiamo ancora le giuste reazioni emotive per essere una grande squadra, ma abbiamo margini di miglioramento. Adesso pensiamo a Empoli perché arrivare secondi sarebbe una soddisfazione straordinaria”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, parla della vittoria contro la Cremonese ai microfoni di DAZN. Una battuta su Radu, all’addio al calcio giocato: “Mi sarebbe piaciuto allenarlo qualche anno fa, purtroppo l’ho apprezzato come giocatore ma soprattutto come ragazzo. Una persona di lealtà unica, un grande personaggio. Caratterialmente è straordinario, forse troppo per fare l’allenatore. Lo vedrei bene all’interno di un dirigenza perché ha capacità di avere grandi rapporti”, conclude Sarri.