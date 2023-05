LIVE – Sonego-Nishioka, secondo turno Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Nishioka, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023 sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il torinese, semifinalista nella Capitale nel 2021, ha esordito lasciando le briciole al veterano francese Jeremy Chardy, entrato in tabellone grazie al ranking protetto. Il piccolo giapponese, invece, ha potuto usufruire di un bye al primo turno in qualità di venticinquesima testa di serie. L’unico precedente ha sorriso al nostro portacolori. Quest’ultimo, infatti, si è imposto in tre set nel 2019 al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo.

L’azzurro partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Si gioca per un posto al terzo turno contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero cinque del ranking mondiale, oppure il portoghese Nuno Borges. Per Sonego una buona occasione per lasciare nuovamente il proprio marchio dopo gli ultimi buoni tornei disputati a livello di circuito maggiore. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Nishioka pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Centrale.

COME SEGUIRE SONEGO-NISHIOKA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SONEGO-NISHIOKA (secondo turno Internazionali d’Italia 2023)