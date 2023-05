Internazionali BNL d’Italia 2023, Sonego vince ancora: battuto Nishioka, è al terzo turno

Lorenzo Sonego vince ancora agli Internazionali BNL d’Italia: il numero 48 del ranking mondiale sconfigge Yoshihito Nishioka, 25esima forza del tabellone, con lo score di 7-5 6-3 ed accede al terzo turno del torneo Masters 1000 che si sta disputando a Roma, sui campi in terra rossa del Foro Italico. La partenza è di quelle che ci si sarebbe sognati per l’azzurro: Sonego vince i primi dieci punti del match, conquista subito un break e lo fa fruttare tenendo la battuta a 30, issandosi sul 3-0 dopo soli 9 minuti di gioco. Questo momento positivo, però, dura molto poco: la testa di serie numero 25, infatti, trova subito le sue geometrie mancine e ottiene un controbreak che gli permette di impattare sul 3-3 un set che adesso si apre alla lotta, impedendo al proprio rivale di scappar via. A giocar meglio, tra i due, è comunque sempre Sonego: il torinese, da lì in avanti, tiene i propri turni di battuta sempre con estrema facilità, mentre l’avversario si trova spesso a dover gestire situazioni dall’elevato grado di complessità. Sotto 4-5, il nipponico è costretto a fronteggiare un set point, prima di concederne altri tre nel dodicesimo game: alla quarta occasione utile, Sonego va a segno e si porta a casa la prima frazione, dopo 57 minuti, con lo score di 7-5.

Calata un po’ la tensione, il primo game è davvero complesso per l’italiano: una palla break cancellata e tanti punti giocati, prima di tenere la battuta e di partire bene anche nel secondo set. Si percepisce un po’ di sofferenza nelle fasi iniziali del parziale, perché Nishioka, al contrario, vola spedito dei propri turni di servizio e riesce in più occasioni a mettere il torinese alle strette. Il 28enne azzurro, però, si scuote sul più bello: Sonego annulla una pericolosissima palla break sul 2-2 e poi alza di gran lunga il proprio livello, piazzando lui il break che gli permette, dopo 1 ora e 46 minuti, di chiudere 7-5 6-3 e di qualificarsi per il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia, dove attende Stefanos Tsitsipas o Nuno Borges.