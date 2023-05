LIVE – Sonego-Humbert, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il torinese ha esordito in maniera convincente nella capitale francese battendo in quattro parziali il giovane statunitense Ben Shelton. Molto bene anche il suo avversario, trionfatore senza concedere set nel derby tutto transalpino contro Adrian Mannarino. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (1-1). Sonego, tuttavia, si è portato a casa il solo andato in scena sul rosso.

I due si sono incontrati proprio quest’anno al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove l’azzurro ha prevalso al terzo e decisivo set annullando anche la bellezza di quattro match point. Lorenzo partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui un terzo turno contro uno tra l’altro tennista di casa Corentin Moutet oppure il russo Andrey Rublev, settima testa di serie della manifestazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Humbert pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 14 (al termine di Ostapenko-Stearns).

