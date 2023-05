Francia, i convocati di Deschamps per le qualificazioni a Euro 2024: presenti quattro ‘italiani’

Didier Deschamps, ct della Francia, ha diramato l’elenco dei 23 convocati per le sfide contro Gibilterra e Grecia, validi per le qualificazioni agli Europei 2024, in programma il 16 e il 19 giugno. Presenti quattro calciatori che giocano in Serie A: si tratta dei milanisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, e dello juventino Adrien Rabiot. Di seguito la lista completa.

Portieri: Mike Maignan (Milan) Alphonse Areola (West Ham), Brice Samba (Lens). Difensori: Axel Disasi (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcellona), Benjamin Pavard e Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan). Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus). Attaccanti: Olivier Giroud (Milan), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) e Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).