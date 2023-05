Sonego-Humbert oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ugo Humbert nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il torinese ha esordito in maniera convincente nella capitale francese battendo in quattro parziali il giovane statunitense Ben Shelton. Molto bene anche il suo avversario, trionfatore senza concedere set nel derby tutto transalpino contro Adrian Mannarino.

Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (1-1). Sonego, tuttavia, si è portato a casa il solo andato in scena sul rosso. I due si sono incontrati proprio quest’anno al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove l’azzurro ha prevalso al terzo e decisivo set annullando anche la bellezza di quattro match point. Lorenzo partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui un terzo turno contro uno tra l’altro tennista di casa Corentin Moutet oppure il russo Andrey Rublev, settima testa di serie della manifestazione.

Sonego e Humbert scenderanno in campo oggi (mercoledì 31 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 14 (al termine di Ostapenko-Stearns). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di secondo turno tra Sonego e Humbert garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.