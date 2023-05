Roland Garros 2023, grande vittoria di Sonego: batte in tre set Humbert e vola al terzo turno

Lorenzo Sonego supera in tre set il beniamino di casa Ugo Humbert e si qualifica per il terzo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Dopo la vittoria all’esordio contro Shelton, il torinese si è ripetuto battendo Humbert con il punteggio di 6-4 6-3 7-6(3) dopo 2h40′. Match per nulla semplice ma giocato alla grande dall’azzurro, che ha servito davvero bene ed ha fatto la differenza nei punti importanti. Rimandato invece il francese, che ha regalato troppo nei primi due set e si è svegliato troppo tardi, disunendosi ancora una volta nel tie-break del terzo. Terzo turno centrato dunque da Lorenzo, che attende ora o l’altro tennista di casa Corentin Moutet oppure il russo Andrey Rublev, settima testa di serie della manifestazione.

CRONACA – Avvio in salita per Sonego, costretto ai vantaggi nel primo turno di servizio e addirittura ad annullare tre palle break nel secondo. Ad ottenere per primo un break, tuttavia, è proprio Lorenzo, che nel quinto gioco strappa la battuta al suo avversario e si porta avanti. Per Humbert si tratta di un duro colpo, dato che da questo momento in poi vince un solo punto in risposta (su 13) e non riesce a ricucire il gap. Sonego invece è bravissimo a consolidare il vantaggio e far suo il set per 6-4 in 41 minuti di gioco.

Nella seconda frazione il copione non cambia, anzi i break conquistati dall’azzurro sono ben due, uno nel quinto e uno nel nono gioco. Nel mezzo due delicate palle break che avrebbero potuto rimettere in partita Humbert cancellate sul 4-3. Infine, il terzo set si rivela ben più equilibrato degli altri poiché il francese sale di livello e gioca un tennis più propositivo, commettendo meno errori. Sonego tuttavia riesce a trovare le contromisure e, salvo lo scambio di break in apertura, si giunge al tie-break senza grossi sussulti. Qui, a prendere l’iniziativa è ancora il piemontese, che dopo il cambio di campo sul 3-3 mette il turbo e conquista quattro punti di fila, guadagnandosi il terzo turno.