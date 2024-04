Masters 1000 Montecarlo 2024, il clamoroso errore arbitrale ai danni di Sinner nella semifinale contro Tsitsipas (FOTO)

I crampi nella fase finale del match condannano Jannik Sinner alla sconfitta nella prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, con Stefanos Tsitsipas che conquista dopo più di due ore e mezza di battaglia l’accesso in finale. Ma sta facendo e continuerà a far discutere tanto un torto arbitrale probabilmente decisivo capitato nel corso della terza frazione di gioco. Con Sinner che era stato in grado di ribaltare il match, avanti 3-1 nel parziale decisivo, il punteggio recitava palla del doppio break in favore dell’altoatesino.

Tsitsipas alla battuta, seconda di servizio e palla decisamente out, non di pochi centimetri come dimostra il replay. Il giudice di linea non effettua la chiamata e anche la giudice di sedia Aurelie Tourte non interviene. Una (non) decisione che lascia abbastanza basito anche Sinner, considerando che il servizio di Tsitsipas era nel rettangolo proprio sotto i suoi occhi. Una chiamata che avrebbe consegnato un vantaggio rassicurante di 4-1 con servizio a disposizione al numero due del mondo. Sinner si è invece ritrovato Tsitsipas in scia e, una volta sopraggiunti i crampi, ha subito la rimonta dell’ellenico.

Un abbaglio che porterà anche a nuove discussioni relative all’utilizzo totale della tecnologia sul circuito professionistico. Una cosa è certa, l’anno prossimo un errore del genere non si vedrà, dato che dal 2025 tutti i tornei ATP avranno a disposizione la chiamata elettronica e non ci saranno più giudici di linea, come ad oggi avviene in molti ma non tutti i tornei.

Tsitsipas played some incredible tennis against Jannik Sinner. But important to note that he double faulted on break point, but the umpire called it in. Crucial moment in the match. Stef would’ve been down a double break. When will clay court season uncomplicate itself? pic.twitter.com/jxCf6WILrn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 13, 2024