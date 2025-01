Il live e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, seconda esibizione per il tennista italiano prima degli Australian Open 2025. Dopo la vittoria in due set su Alexey Popyrin, il numero uno al mondo torna in campo per un altro match di preparazione in vista del primo Slam stagionale. Questa volta, in quel di Melbourne, l’avversario sarà Stefanos Tsitsipas, contro il quale il tennista di Sesto Pusteria ha un paio di ricordi non dei più positivi nell’Happy Slam. Le cose sono leggermente cambiate rispetto a quei precedenti, ma è un matchup che offre sempre spunti interessanti, a maggior ragione quando si tratta di un’esibizione utile per entrambi in vista dell’esordio nel torneo di singolare tra pochi giorni. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del penultimo atto tra Sinner e Djokovic. I due giocatori sono pianificati sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane.

LIVE SINNER-TSITSIPAS