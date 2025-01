Buona la seconda per Jannik Sinner, che batte Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 7-6 nella seconda esibizione a Melbourne prima degli Australian Open 2025. Dopo la vittoria in due set su Alexey Popyrin, il numero uno al mondo tornava in campo per un altro match di preparazione in vista del primo Slam stagionale, valevole per l’AO Opening Week. Questa volta il suo avversario era Stefanos Tsitsipas, contro il quale il tennista di Sesto Pusteria ha un paio di ricordi non dei più positivi nell’Happy Slam.

La cronaca

Primo set a senso unico che Jannik ha dominato, nonostante il punteggio di 6-3 possa far pensare ad un equilibrio. L’azzurro ha servito davvero bene, non concedendo nulla al greco, ma soprattutto è stato molto pericoloso in risposta, creando continui problemi a uno Tsitsipas in seria difficoltà. Dei tre game vinti, uno l’ha portato a casa ai vantaggi, un altro da 15-40 affidandosi al servizio e l’ultimo con Sinner che già pensava a servire per il set nel gioco seguente.

L’impressione è che l’incontro potesse serenamente finire in un’ora di gioco, ma per fortuna degli spettatori la seconda frazione è stata più combattuta e si è decisa al tie-break. Lo stesso Sinner ha però ammesso nell’intervista post match che non è stato un match particolarmente entusiasmante dato che gran parte dei punti si decideva grazie al servizio o comunque nel giro di pochi colpi.

Non è un caso che in tutto il secondo set non ci sia stata neppure una palla break e i due giocatori siano arrivati al tie-break piuttosto facilmente. Il primo a mettere la testa avanti è stato Tsitsipas, avanti di un mini-break (4-2) al cambio campo. Tra un doppio fallo e altri gratuiti, il greco ha però rimesso in corsa Sinner, che al primo match point ha chiuso 7-5, archiviando la pratica in 1h23′.

Le parole di Sinner

“Come mi sento ad essere un “mostro al servizio”? Mi piacerebbe servire così bene anche nei match veri. E’ stato un match con pochi scambi perché le condizioni erano difficili e quindi era importante indirizzare lo scambio già dai primi colpi, a partire dal servizio. Ringrazio Stefanos per i regali di Natale nel tie-break. E’ stato un bel match. Il primo turno con Jarry? Serve molto bene, perciò proverò a mettere in campo più risposte possibili. E’ bello essere tornato, grazie per il supporto”.

L’ammissione di Tsitsipas

“Lo scorso anno a Monte-Carlo contro Jannik avrei dovuto perdere: c’è stato un errore dell’arbitro… Sinner ha avuto una stagione fantastica ed era inarrestabile, perciò sono orgoglioso di me nel poter dire di essere stato uno dei pochi ad averlo battuto”.

Quando esordisce Sinner?

Il debutto di Jannik Sinner all’Australian Open 2025 è previsto per la giornata di lunedì 13 gennaio. Il numero 1 al mondo affronterà al primo turno il cileno Nicolas Jarry, verosimilmente sulla Rod Laver Arena. Non è stato ancora comunicato l’orario del match.

Come vedere l’Australian Open in tv

La copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.