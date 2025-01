Tra le protagoniste del Media Day alla vigilia dell’Australian Open 2025 c’è stata anche Jasmine Paolini, che ha parlato da Melbourne Park di ciò che si aspetta dall’evento: “L’obiettivo è fare un buon torneo, ma non ha senso fare paragoni con la scorsa stagione: è impossibile. Mi auguro che i grandi match giocati e le esperienze fatte nel 2024 possano aiutarmi nel mio primo incontro, l’unico che ho la certezza di giocare. Dovrò scendere in campo provando ad essere calma e concentrata sul da farsi. Essere serena e tranquilla mi aiuta ad esprimermi meglio, mentre quando m’innervosisco fatico a trovare soluzioni e dunque a vincere le partite. Pressione? Cercherò di non mettermene addosso e di mantenere basse le aspettative. Uno dei miei obiettivi rimanere scendere in campo per divertirmi”.

Il rapporto con l’Australia

“Sono davvero contenta di essere di nuovo qui, in un paese che amo. Ciò che mi piace è che qui tutto è raccolto: lo stadio è vicino al centro e la città è a portata di mano. Due passi in centro e uno dei tanti ristoranti italiani, si sta bene. Dopo lo scorso anno tante cose sono cambiate in positivo e sento l’amore della gente. In Italia il tennis è cresciuto moltissimo e ora è ovunque. E’ bello che le persone parlino di noi”.

La consapevolezza di Jasmine

“Rispetto a 3-4 anni sono cresciuta parecchio, sia come giocatrice che come persona. Mi sento più matura e credo più in me stessa, tanto che mi capita di chiedermi come mai non giocassi in questo modo già a 23-24 anni. Forse c’è voluto del tempo per credere nei miei mezzi e nella possibilità di arrivare a questo livello. In passato già qualificarmi per uno Slam mi sembrava incredibile, ma fortunatamente ora le cose sono cambiate. Confrontarmi con le più grandi negli stadi più prestigiosi è stato bello: ho vissuto emozioni speciali che spero di rivivere. E poi mi sono resa conto di poter rimanere a certi livelli”.

Come vedere l’Australian Open in tv

La copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.

