Il tabellone maschile e gli accoppiamenti degli Australian Open 2025, in programma sul cemento australiano dal 12 al 27 gennaio. L’attesa è finalmente terminata, è giunto il momento del primo Slam stagionale. Un appuntamento molto speciale per il tennis italiano e in particolare per Jannik Sinner, che proprio a Melbourne, lo scorso anno, ha ottenuto il primo Slam in carriera a inaugurare un anno straordinario che lo ha visto salire fino al primo posto nel ranking Atp. L’azzurro, da testa di serie numero 1, debutterà contro Nicolas Jarry, mentre Alexander Zverev, numero 2 del seeding, se la vedrà con la wild card Lucas Pouille.

Tra le altre teste di serie, occhi puntati su Novak Djokovic, che va a caccia dell’undicesimo trionfo sul cemento australiano, mentre Carlos Alcaraz proverà a ottenere un grande risultato in un torneo che finora lo ha visto arrivare al massimo ai quarti di finale. Per quanto riguarda gli altri italiani, presenti anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luca Nardi, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti (impegnati nel derby del primo turno), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luciano Darderi e Matteo Gigante, passato per le qualificazioni.

TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2025

PRIMO TURNO

(1) Sinner vs Jarry

(WC) Schoolkate vs Daniel

Giron vs Hanfmann

Etcheverry vs (32) Cobolli

(18) Hurkacz vs Griekspoor

Kecmanovic vs Lajovic

Berrettini vs Norrie

Z. Zhang vs (13) Rune

(11) Tsitsipas vs Michelsen

(WC) McCabe vs Q

Diallo vs Nardi

Mannarino vs (19) Khachanov

(31) Cerundolo vs Bublik

Diaz Acosta vs Bergs

Q vs Coria

van de Zandschul vs (8) de Minaur

(4) Fritz vs Brooksby

Coric vs Q

Comesana vs Altmaier

Monfils vs (30) Mpetshi Perricard

(21) Shelton vs Nakashima

Carreno Busta vs Q

Bautista Agut vs Shapovalov

Arnaldi vs (16) Musetti

(9) Rublev vs Q

Sonego vs (WC) Wawrinka

Seyboth Wild vs Marozsan

Rinderknech vs (17) Tiafoe

(25) Popyrin vs Moutet

Hijikata vs Q

Ugo Carabelli vs Q

(WC) Samrej vs (5) Medvedev

(7) Djokovic vs (WC) Basavareddy

Q vs Kotov

Q vs Opelka

Nagal vs (26) Machac

(24) Lehecka vs (WC) Tu

Gaston vs (WC) Jasika

Goffin vs Bonzi

Fognini vs (10) Dimitrov

(15) Draper vs Navone

Kokkinakis vs Safiullin

Dzumhur vs Vukic

Q vs (22) Korda

(27) Thompson vs Q

Muller vs Borges

Nishioka vs Q

Shevchenko vs (3) Alcaraz

(6) Ruud vs Munar

Q vs Mensik

Shang vs Davidovich Fokina

Struff vs (29) Auger-Aliassime

(23) Tabilo vs Carballes Baena

Duckworth vs Stricker

Nishikori vs Q

O’Connell vs (12) Paul

(14) Humbert vs Q

Q vs Bu

Walton vs Halys

Virtanen vs (20) Fils

(2) Baez vs Cazaux

Fearnley vs Kyrgios

Martinez vs Darderi

(WC) Pouille vs (2) Zverev

Montepremi Australian Open

SINGOLARE

PRIMO TURNO – 79.367 euro

SECONDO TURNO – 120.254 euro

TERZO TURNO – 174.368 euro

OTTAVI DI FINALE – 252.533 euro

QUARTI DI FINALE – 399.844 euro

SEMIFINALE – 661.396 euro

FINALE – 1.142.411 euro

CAMPIONE – 2.104.440 euro

DOPPIO

PRIMO TURNO – 24.051 euro

SECONDO TURNO – 34.874 euro

OTTAVI DI FINALE – 49.394 euro

QUARTI DI FINALE – 85.380 euro

SEMIFINALE – 150.317 euro

FINALE – 264.558 euro

CAMPIONI – 487.028 euro

QUALIFICAZIONI

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro

Come vedere gli Australian Open in tv

La copertura televisiva del prim Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.