Montepremi sempre più ricco per i tennisti che parteciperanno quest’anno all’edizione 2025 degli Australian Open. Si toccano i 96,5 milioni di dollari australiani complessivi, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Più in generale il prize money del cosiddetto Happy Slam è aumentato del 119% rispetto ai 44 milioni di dollari australiani del 2016 (10 anni). Nelle ultime cinque edizioni è aumentato di oltre il 36%.

La sola presenza in tabellone, con una sconfitta al primo turno, vale 132.000 dollari locali, ovvero quasi 80.000 euro. Una cifra importante e che continua ad aumentare di anno in anno. Jannik Sinner nel 2024, quando trionfò in finale contro Daniil Medvedev per vincere il suo primo major, si mise in tasca un assegno da 3.150.000 dollari (poco meno di due milioni di euro) solo per la finale vinta contro Danil Medvedev. Quest’anno chi vincerà l’atto conclusivo dello Slam australiano incasserà 3.500.000 dollari (più di due milioni di euro).

MONTEPREMI SINGOLARE M/F (IN DOLLARI AUS.)

PRIMO TURNO – $ 132.000 (10/10 punti)

SECONDO TURNO – $ 200.000 (45/70 punti)

TERZO TURNO – $ 290.000 (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 420.000 (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 665.000 (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – $ 1.100.000 (720/780 punti)

FINALISTA – $ 1.900.000 (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – $ 3.5000.000 (2000/2000 punti)

MONTEPREMI SINGOLARE M/F (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 79.367 (10/10 punti)

SECONDO TURNO – € 120.254 (45/70 punti)

TERZO TURNO – € 174.368 (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 252.533 (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – € 399.844 (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – € 661.396 (720/780 punti)

FINALISTA – € 1.142.411 (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440 (2000/2000 punti)

MONTEPREMI DOPPIO (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – A$ 40.000 (€ 24.051)

SECONDO TURNO – A$ 58.000 (€ 34.874)

TERZO TURNO – A$ 82.000 (€ 49.304)

QUARTI DI FINALE – A$ 142.000 (€ 85.380)

SEMIFINALI – A$ 250.000 (€ 150.317)

FINALE – A$ 440.000 (€ 264.558)

VITTORIA – A$ 810.000 (€ 487.028)

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI M/F

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni per gli Australian Open 2025, primo slam della nuova stagione. Significativi anche gli aumenti anche per i 128 uomini e altrettante donne che provano a centrare l’accesso ai main draws in terra d’Australia. La sola partecipazione, con sconfitta quindi all’esordio, rende l’equivalente di 21 mila euro. E cresce del 7,5% l’assegno per chi viene eliminato al terzo turno.

PRIMO TURNO – A$ 35.000 (€ 21.044)

SECONDO TURNO – A$ 49.000 (€ 29.462)

TERZO TURNO – A$ 72.000 (€ 43.291)