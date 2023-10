LIVE – Sinner-Tiafoe 6-3 4-3, quarti di finale Atp Vienna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Tiafoe, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dal derby vinto contro il lucky loser Lorenzo Sonego, sconfitto per la quarta volta in altrettanti scontri diretti. L’americano, invece, ha fatto fatica nell’ottavo di finale contro il francese Gael Monfils, che gli ha strappato il parziale d’apertura prima di spegnersi alla distanza a causa delle precarie condizioni fisiche. Sinner conduce per 2-1 il bilancio degli scontri diretti.

L’ultimo, disputato proprio a Vienna nel 2021, ha premiato Tiafoe. In quell’occasione era la semifinale e il tennista a stelle e strisce mise in atto una clamorosa rimonta con l’azzurro ad un passo dalla vittoria. Sinner partirà favorito secondo i bookmakers. L’obiettivo per la seconda volta negli ultimi tre anni è ottenere il pass per il penultimo atto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Center Court. Prima di loro la sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Andrey Rublev, che daranno avvio alle danze non prima delle ore 17.30. Proprio da questo confronto, inoltre, uscirà fuori lo sfidante di Sinner o XXX nella semifinale.

SINNER-TIAFOE 6-3 4-3

SECONDO SET – Break Sinner! L’azzurro strappa la battuta all’avversario e si porta avanti anche in questo parziale. Troppo falloso Tiafoe, specialmente dal lato del rovescio. 4-3

SECONDO SET – Non si gioca. Turno di servizio a zero per Sinner, che impatta sul 3-3.

SECONDO SET – Con grande personalità, lo statunitense tiene il servizio e rimane avanti. Rimpianto Sinner, che sullo 0-15 ha tirato in rete un passante di dritto assolutamente alla portata. 2-3

SECONDO SET – Ancora un game impeccabile per Jannik. In un batter d’occhio Tiafoe si trova a dover servire di nuovo. 2-2

SECONDO SET – Attenzione. Tiafoe decide di chiamare a raccolta il pubblico austriaco che lo sta incitando a gran voce fin dall’inizio del match. Deja vu del match del 2021?

SECONDO SET – Se la cava ai vantaggi Tiafoe, bravo a chiudere il game con un ace. 1-2

SECONDO SET – Su sei turni di servizio, Sinner ne ha tenuti tre senza cedere neppure un 15. Bene così, 1-1

SECONDO SET – Tiafoe inaugura al meglio la nuova frazione. Se continua a servire così, non sarà un gioco da ragazzi breakkarlo. 0-1

PRIMO SET SINNER! Jannik tiene la battuta a zero e incassa il parziale d’apertura. 6-3 in 34 minuti!

PRIMO SET – Tiafoe serve con palle nuove e porta a casa in maniera brillante l’ottavo gioco. Sinner però avrà la chance per chiudere, 5-3

PRIMO SET – Sinner supera alla grande il primo vero ostacolo della serata e resta avanti di un break. 5-2

PRIMO SET – Altra palla break Tiafoe. Cosa trova Jannik? Non un ace, ma un servizio vincente, sempre al centro. 40-40

PRIMO SET – Palla break Tiafoe, ma Jannik la cancella con un ace al centro. 40-40

PRIMO SET – Il servizio tira fuori dai guai Tiafoe: due ace gli consentono infatti di tenere la battuta e restare in scia di Sinner. 4-2

PRIMO SET – Non si gioca nei turni di servizio di Jannik. Tolto un doppio fallo, Tiafoe ha vinto un punto su 13. L’azzurro conduce comodamente 4-1.

PRIMO SET – Si sblocca lo statunitense, che trova anche il primo ace del match. 3-1

PRIMO SET – Altro turno di servizio impeccabile per Sinner, bravo a consolidare il break. 3-0

PRIMO SET – Break Sinner! Un doppio fallo condanna Tiafoe. Non poteva cominciare meglio la sfida per Jannik, subito molto incisivo in risposta. 2-0

PRIMO SET – Parte bene l’azzurro: comodo turno di battuta a zero per conquistare il game inaugurale dell’incontro. 1-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

21.47 – Sarà Sinner a servire per primo. Ancora qualche istante e poi si comincia.

21.43 – Fergus Murphy è il giudice di sedia dell’incontro.

21.40 – I giocatori sono appena entrati in campo. Tra poco comincerà il riscaldamento.

21.30 – E’ finalmente terminato il match tra Rublev e Zverev, con vittoria del russo. A breve scenderà dunque in campo Sinner, opposto a Tiafoe.

20.40 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Sinner-Tiafoe. Purtroppo la sfida tra Zverev e Rublev è appena andata al terzo set, perciò bisognerà attendere ancora un po’ prima di vedere in azione Jannik.