Premier League 2023/2024, il Tottenham non si ferma: 2-1 al Crystal Palace

Prosegue la cavalcata di inizio stagione del Tottenham, che nell’anticipo della decima giornata della Premier League 2023/2024 ha vinto 2-1 in casa del Crystal Palace. A Selhurst Park gli Spurs di Ange Postecoglou archiviano l’ottava vittoria, mantengono l’imbattibilità e allungano almeno per una notte a +5 su Manchester City e Arsenal che saranno impegnate nel proseguo del weekend.

La cronaca – Fin dai primi minuti il Tottenham fa la partita, ma al 7′ è Vicario a salvare gli Spurs con una grande parata su Edouard. Il Tottenham non si scompone e stanzia a lungo nella metà campo avversaria, faticando però a creare occasioni nitide anche per merito dell’ottima fase di non possesso dei padroni di casa. Ci prova un paio di volte Richarlison, ma senza particolare fortuna. Si va quindi al riposo sul risultato di 0-0.

Al ritorno in campo arriva quasi subito l’episodio che sblocca la partita: al 53′ infatti il Tottenham passa in vantaggio grazie allo sfortunato autogol di Ward, che devia nella propria porta il traversone di Maddison. Il Crystal Palace reagisce e Guéhi da ottima posizione manda a lato di testa, ma al 66′ arriva il raddoppio degli Spurs con Son che di controbalzo sfrutta al meglio l’assist del neoentrato Johnson. Un uno-due pesantissimo, che mette in discesa la partita della capolista: prima gli Spurs spingono per cercare il tris, poi gestiscono la partita calando sensibilmente i ritmi di gioco. Nel finale però il maxi-recupero di otto minuti rischia di complicare le cose per il Tottenham, che forse abbassa la guardia troppo presto: al 94′ il Palace accorcia con Ayew, tra le polemiche ospiti per un possibile tocco di mano dell’attaccante. Il lungo check del Var porta però alla conferma della rete, poi l’ultimo assalto all’arma bianca dei padroni di casa crea qualche spauracchio dalle parti di Vicario. Il recupero assume dimensioni monstre di quasi un quarto d’ora, ma alla fine il Tottenham resiste e porta a casa i tre punti.