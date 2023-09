Mondiali maschili rugby 2023: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite e le informazioni per seguirle in diretta. Di seguito le classifiche dei gironi e l’esito di tutte le partite aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Risultati gironi

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

Francia-Nuova Zelanda (Parigi)

SABATO 9 SETTEMBRE

Italia-Namibia (Saint-Etienne)

Irlanda-Romania (Bordeaux)

Australia-Georgia (Parigi)

Inghilterra-Argentina (Marsiglia)

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Giappone-Cile (Tolosa)

Sudafrica-Scozia (Marsiglia)

Galles-Fiji (Bordeaux)

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE

Francia-Uruguay (Lilla)

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

Nuova Zelanda-Namibia (Tolosa)

SABATO 16 SETTEMBRE

Samoa-Cile (Bordeaux)

Galles-Portogallo (Nizza)

Irlanda-Tonga (Nantes)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Sudafrica-Romania (Bordeaux)

Australia-Fiji (Saint-Etienne)

Inghilterra-Giappone (Nizza)

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

Italia-Uruguay (Nizza)

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

Francia-Namibia (Marsiglia)

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

Argentina-Samoa (Saint-Etienne)

SABATO 23 SETTEMBRE

Georgia-Portogallo (Tolosa)

Inghilterra-Cile (Lilla)

Sudafrica-Irlanda (Parigi)

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Scozia-Tonga (Nizza)

Galles-Australia (Lione)

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE

Uruguay-Namibia (Lione)

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE

Giappone-Samoa (Tolosa)

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

Nuova Zelanda-Italia (Lione)

SABATO 30 SETTEMBRE

Argentina-Cile (Nantes)

Fiji-Georgia (Bordeaux)

Scozia-Romania (Lilla)

DOMENICA 1 OTTOBRE

Australia-Portogallo (Saint-Etienne)

Sudafrica-Tonga (Marsiglia)

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE

Nuova Zelanda-Uruguay (Lione)

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Francia-Italia (Lione)

SABATO 7 OTTOBRE

Galles-Georgia (Nantes)

Inghilterra-Samoa (Lilla)

Irlanda-Scozia (Parigi)

DOMENICA 8 OTTOBRE

Giappone-Argentina (Nantes)

Tonga-Romania (Lilla)

Fiji-Portogallo (Tolosa)

Classifiche Mondiali rugby maschile 2023

POOL A

Nuova Zelanda 0V-0P

Francia 0V-0P

Italia 0V-0P

Uruguay 0V-0P

Namibia 0V-0P

POOL B

Sudafrica 0V-0P

Irlanda 0V-0P

Scozia 0V-0P

Tonga 0V-0P

Romania 0V-0P

POOL C

Galles 0V-0P

Australia 0V-0P

Fiji 0V-0P

Georgia 0V-0P

Portogallo 0V-0P

POOL D

Inghilterra 0V-0P

Giappone 0V-0P

Argentina 0V-0P

Samoa 0V-0P

Cile 0V-0P