Sinner-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. L’altoatesino è reduce dal derby vinto contro il lucky loser Lorenzo Sonego, sconfitto per la quarta volta in altrettanti scontri diretti. L’americano, invece, ha fatto fatica nell’ottavo di finale contro il francese Gael Monfils, che gli ha strappato il parziale d’apertura prima di spegnersi alla distanza a causa delle precarie condizioni fisiche.

Sinner conduce per 2-1 il bilancio degli scontri diretti. L’ultimo, disputato proprio a Vienna nel 2021, ha premiato Tiafoe. In quell’occasione era la semifinale e il tennista a stelle e strisce mise in atto una clamorosa rimonta con l’azzurro ad un passo dalla vittoria. Sinner partirà favorito secondo i bookmakers. L’obiettivo per la seconda volta negli ultimi tre anni è ottenere il pass per il penultimo atto contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il russo Andrey Rublev.

Sinner e Tiafoe scenderanno in campo oggi (venerdì 27 ottobre). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Center Court. Prima di loro la sfida tra i sopracitati Zverev e Rublev, che daranno avvio alle danze non prima delle ore 17.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming.

Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Sinner e Tiafoe attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.