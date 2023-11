LIVE – Sinner-Rune, Atp Finals Torino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Rune, match valevole per il terzo incontro della fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dalla straordinaria vittoria al tie-break decisivo contro il campionissimo serbo Novak Djokovic. Il danese, invece, nella sua ultima uscita ha approfittato del ritiro dopo soli tre giochi del greco Stefanos Tsitsipas. Sinner è momentaneamente il leader del girone verde ma sarà decisiva l’ultima giornata del raggruppamento per stabilire quali saranno i due giocatori a staccare il biglietto per le semifinali.

L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nonostante si trovi in svantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno hanno incrociato la racchetta ad aprile nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra battuta del Principato prevalse Rune al termine di una battaglia durissima durata quasi tre ore. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Rune pianificati come quarto ed ultimo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00.

SINNER-RUNE (fase a gironi ATP Finals Torino 2023)