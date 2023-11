F1 GP Las Vegas 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2023 negli Usa di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Sul circuito nuovo di zecca che fa il suo esordio nel campionato e promette spettacolo con le sessioni che si disputeranno in notturna e dunque la mattina in Italia.

Le prove libere 1, infatti, si terranno alle ore 20.30 di giovedì 16 novembre in America, quando saranno le ore 05.30 in Italia del mattino di venerdì 17 novembre, dunque sarà il momento delle prove libere 2 alle ore 24 locali, dunque alle ore 09 di venerdì mattina in Italia. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale della seconda sessione, per non farvi perdere nulla di quanto accade durante le FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 17 novembre 2023

ore 05.30-06.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 09.00-10.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno