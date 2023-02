LIVE – Sinner-Fils, secondo turno Atp Marsiglia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Fils, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio in Francia. Debutto in salita per l’azzurro, che ritrova il giovane Fils, beniamino di casa che due settimane fa a Montpellier lo fece sudare (almeno nel primo set). Sicuramente Jannik sta vivendo un grande momento di forma ed è in fiducia, avendo vinto 8 degli ultimi 9 giocati nell’arco di due settimane, ma non dovrà prendere sottogamba l’impegno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 18:00. Sinner e Fils sono pianificati come quarto match di giornata sul Central.

