Atp Marsiglia 2023, Sinner si ritira e non gioca contro Fils: ecco cosa succede con le scommesse

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Atp di Marsiglia 2023 e non gioca al secondo turno contro Fils: ecco cosa succede con le scommesse. L’azzurro, che aveva usufruito del bye al primo turno, ha sciolto le riserve a pochissimi minuti dall’inizio dell’incontro, e dunque avanza ai quarti il francese. Non si tratta di una scelta voluta per preservare il proprio fisico, né di un infortunio: è febbre per l’altoatesino, che sfortuna.

SINNER SI RITIRA PRIMA DI GIOCARE CONTRO FILS

Sinner si ritira contro Fils, cosa succede con le scommesse

Andiamo allora a capire che cosa succede con le scommesse eventualmente già piazzate su questo incontro: essendo l’incontro annullato, e non sospeso o rinviato, qualsiasi scommessa non è valida e verrà restituita la posta giocata per quanto riguarda le singole, mentre nelle multiple la quota diventa void, dunque come se non fosse mai stato giocato l’incontro Sinner-Fils, e rimangono valide le altre partite giocate, ovviamente con la quota che andrà a ridursi nel suo importo. E’ chiaro ed evidente che l’incontro non si considera come perso da Sinner e vinto da Fils dal momento che non è nemmeno iniziato: se Sinner si fosse ritirato a match iniziato, sarebbe stata considerata valida la puntata sulla vittoria di Fils.