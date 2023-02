Torino, Vagnati: “Risultato del derby dipenderà da tanti fattori, ma noi sappiamo battere le big”

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha parlato del derby di campionato contro la Juventus, in programma martedì sera alle 20.45. Queste le sue sensazioni, espresse alla Rinascente di Torino per celebrare i 10 anni di partnership con Suzuki: “Il risultato sarà determinato da tanti fattori, ma noi cercheremo di portarlo dalla nostra parte e mi aspetto una grande partita, per temperamento e voglia. Bisogna dare il massimo, perché abbiamo dimostrato di poter battere le big ma anche di fare ciò che non voleva il mister e se non fai prestazioni all’altezza, puoi perdere contro chiunque”.

Poi ha aggiunto: “Sarà una bella cosa, la carica dei tifosi è importante e darà ai giocatori un segno di quanto sia importante indossare questa maglia in un derby. Ma l’errore più grande è darci obiettivi a lungo termine, anche se non dobbiamo porci limiti: pensiamo a una gara per volta, poi a fine stagione ci dedicheremo ai riscatti dei giocatori che ci interessano e agli eventuali prolungamenti dei contratti in scadenza. Ma noi non forziamo nessuno”.

Infine sul rinnovo con Juric: “Ne abbiamo parlato e abbiamo dimostrato che siamo pronti e disponibili, ma ci sono ancora tante partite e non è bello parlare di questo”.