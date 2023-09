LIVE – Sinner-Evans, primo turno Atp Pechino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Evans, primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Finalmente tornai in campo il nostro numero uno, pronto alla sua prima trasferta asiatica della carriera. Tra Pechino e Shanghai l’allievo di Vagnozzi e Cahill proverà a mettere in cassaforte l’ormai vicinissima qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il suo percorso in questo primo torneo inizia dalla sfida che lo vede opposta a un tennista leggerino ma godato di un’ottima mano come Daniel Evans, sempre pericoloso sui campi veloci. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner ed Evans in campo alle ore 06:30 italiane, le 12:30 locali.

