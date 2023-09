Musetti-Khachanov in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Karen Khachanov nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Subito un esordio particolarmente complicato per il carrarino. Il bombardiere russo, infatti, è reduce dal trionfo di Zhuhai, dove ha sollevato al cielo il quinto titolo della carriera sul circuito maggiore. Musetti, invece, è reduce dalla discreta semifinale in quel di Chengdu, anche se non ha convinto del tutto soprattutto sotto il profilo mentale. Con il gigante sovietico, contro cui non ci sono precedenti da registrare, partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In caso di successo agli ottavi di finale si troverebbe subito di fronte il numero uno del seeding Carlos Alcaraz, beneficiario di un bye al primo turno.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Khachanov scenderanno in campo tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre, giornate dedicate alla disputa delle partite di primo turno. Il campo e l’orario non sono ancora a disposizione. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Musetti e Khachanov garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.