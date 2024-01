LIVE – Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024. Per l’altoatesino c’è in palio la prima finale Slam della carriera. Davanti a lui, però, trova il fenomeno serbo, campione in carica del torneo e vincitore per dieci volte sui campi del Melbourne Park. A partire favorito secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà Nole. Quest’ultimo, inoltre, guida per 5-2 il bilancio degli scontri diretti. Sinner, tuttavia, si è aggiudicato due degli ultimi tre, andati in scena nelle battute finali della stagione appena trascorsa. Prima si è imposto nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals di Torino e poi si è ripetuto nella semifinale di Coppa Davis a Malaga.

I due (sempre nel 2023) si sono anche incontrati nella semifinale di un Major ma sull’erba di Wimbledon è stato Djokovic a prevalere in tre parziali molto lottati. Adesso è tutto pronto per l’ottavo capitolo della loro rivalità con Sinner che, in caso di impresa contro il ventiquattro volte campione Slam, troverebbe nell’ultimo atto uno tra il russo Daniil Medvedev oppure il tedesco Alexander Zverev, protagonisti della seconda semifinale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del penultimo atto tra Sinner e Djokovic. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo match sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 04.30.

