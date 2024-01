Australian Open 2024, il match point che consegna Sinner alla storia: è il primo italiano in finale a Melbourne (VIDEO)

Il video del match point con cui Jannik Sinner ha sconfitto in semifinale dell’Australian Open 2024 Novak Djokovic, raggiungendo la prima finale in carriera in un torneo dello Slam. Non ha tremato nel momento cruciale l’azzurro, che un’ora prima aveva mancato un match point ma è riuscito a riscattarsi, mandando definitivamente al tappeto il più quotato Novak Djokvic. Si tratta di un risultato storico per Sinner, diventato il primo italiano di sempre in finale all’Australian Open.