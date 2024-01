NBA 2023/2024: i Jazz di Fontecchio tornano al successo. Vincono Celtics e Lakers, crolla Denver

Ancora in doppia cifra Simone Fontecchio, che mette a referto 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist nella vittoria – la prima dopo tre sconfitte di fila – dei suoi Utah Jazz sul campo dei Washington Wizards, ko per 123-108. Sorridono anche gli Indiana Pacers, vittoriosi contro i più quotati Philadelphia 76ers per 134-122 grazie alla tripla doppia di Pascal Siakam (26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Crollo inspiegabile invece dei Denver Nuggets, che nonostante la doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic s’inchinano ai New York Knicks per 122-84.

Successi per le capoliste delle rispettive Conference: i Boston Celtics travolgono con un netto 143-110 i Miami Heat; i Minnesota Timberwolves superano di misura i Brooklyn Nets per 96-94. Battuta d’arresto invece per i Golden State Warriors, sconfitti per 134-133 dai Sacramento Kings, trascinati da Barnes e dal suo career high di 39 punti. Infine, vittoria stagionale numero 23 per i Los Angeles Lakers, che rispettano il pronostico della vigilia e piegano i Chicago Bulls per 141-132. Il miglior realizzatore della franchigia californiana è Russell con 29 punti, ma non passa inosservata la doppia doppia di LeBron James, autore di 25 punti e 12 assist.