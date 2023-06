LIVE – Sinner-Altmaier, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Altmaier, incontro valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Entrambi hanno potuto beneficiare di un esordio agevole nella capitale francese. L’altoatesino ha sconfitto il padrone di casa Alexandre Muller mentre il tedesco ha prevalso nei confronti del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Sinner è il maggiore indiziato per accedere al terzo turno, dove eventualmente troverebbe uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori oppure il bulgaro Grigor Dimitrov.

Il match, tuttavia, non sarà così semplice per Sinner. L’avversario, infatti, è un osso molto duro sul rosso. Nel 2020 riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale su questi campi partendo dalle qualificazioni. L’unico scontro diretto ha sorriso al campioncino azzurro. I due si sono incontrati lo scorso anno nel primo turno degli US Open, con l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill che ebbe bisogno del quinto e decisivo set per avere la meglio del ‘cagnaccio’ teutonico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Altmaier pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen (al termine di Rybakina-Noskova).

