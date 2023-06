Crotone, il Giudice Sportivo inibisce Vrenna: 4 turni invece a D’Errico

Il Giudice Sportivo ha inibito fino al 15 agosto Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, per “aver tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’arbitro” nel finale del match dei playoff di Serie C contro il Foggia. In particolare, l’uomo ha inveito contro l’arbitro e, “con un pugno, colpito una barriera laterale della propria panchina, sfondandola” si legge.

Inoltre, Vrenna ha anche “al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria Vacca Antonio Junior, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il Vrenna veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli agenti della Digos della Questura di Crotone”.

Mano pesante anche nei confronti di D’Errico, squalificato per 4 turni. Un solo turno di stop infine per Dini e Kargbo. Tra gli altri giocatori fermati per un turno, anche Bruscagin (Pordenone), Reali (Virtus Entella), Rutjens (Foggia), Brosco, Milani, Palmiero (Pescara), Burrai (Pordenone). Ammende infine per Crotone (3.500 euro), Foggia, Virtus Entella (800 euro), Cesena (300 euro).