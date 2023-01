LIVE – Sabalenka-Linette 7-6(1) 6-2, semifinale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sabalenka-Linette, incontro valido per la prima semifinale femminile degli Australian Open 2023. Prosegue l’imbattibilità della bielorussa, che si è presentata a Melbourne dopo aver inaugurato il nuovo anno vincendo il titolo nel torneo WTA 500 di Adelaide 1. Grazie al facile successo sulla croata Donna Vekic ai quarti di finale ha raggiunto il penultimo atto dello Slam australiano per la prima volta in carriera. Contro la numero 45 del ranking mondiale, un’esordiente a certi livelli, partirà abbondantemente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La polacca è reduce dal successo contro pronostico sulla ceca Karolina Pliskova.

Non sembra, però, avere le armi sufficienti per poter impensierire Sabalenka, apparsa davvero in grandi condizioni nelle ultime settimane. La numero cinque del mondo, inoltre, è avanti per 2-0 negli scontri diretti, entrambi disputati su superfici rapide. Per la bielorussa c’è in palio la prima finale in un evento Major, dove se la vedrebbe contro una tra la connazionale Viktoria Azarenka oppure la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Sabalenka e Linette chiuderanno il programma sulla Rod Laver Arena dopo lo svolgimento della prima semifinale femminile tra Azarenka e Rybakina (inizio fissato non prima delle ore 09:30 italiane, le 19:00 locali).

COME SEGUIRE SABALENKA-LINETTE IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

SABALENKA-LINETTE 7-6(1) 6-2

LA CRONACA

GAME, SET & MATCH SABALENKA 7-6(1) 6-2

SECONDO SET – Con l’ace Sabalenka si guadagna il quarto match point: 40-30

SECONDO SET – Linette annulla tre palle match e continua a restare in gioco: 5-2

SECONDO SET – Due errori e 40-40

SECONDO SET – Due match point per Sabalenka: 15-40

SECONDO SET – E ci riesce la bielorussa: 5-1

SECONDO SET – Sabalenka le annulla entrambe e con un ace si procura la palla del 5-1

SECONDO SET – Linette non molla e si procura due palle break: 15-40

SECONDO SET – BREAK SABALENKA! Ora sono due i break di vantaggio: 4-1

SECONDO SET – Ora Sabalenka in controllo, Linette non riesce ad arginarla: tre palle break 0-40

SECONDO SET – Consolida il break la tennista bielorussa: 3-1

SECONDO SET – BREAK SABALENKA! Non riesce a difendersi la polacca: 2-1

SECONDO SET – Spinge con il dritto la bielorussa, c’è una palla break: 30-40

SECONDO SET – Tiene anche la Sabalenka: 1-1

SECONDO SET – Game fondamentale vinto da Linette dallo 0-30: 0-1

PRIMO SET SABALENKA 7-6(1)

PRIMO SET (TIE-BREAK): Due dritti pesantissimi, sei set point: 6-0

PRIMO SET (TIE-BREAK): Addirittura l’ace di seconda: 5-0 Sabalenka

PRIMO SET (TIE-BREAK): Gran prima di servizio: 4-0

PRIMO SET (TIE-BREAK): Sabalenka entra in campo con la risposta e poi con un altro rovescio chiude: 3-0

PRIMO SET (TIE-BREAK): E ora arriva il lungolinea vincente di rovescio: 2-0

PRIMO SET (TIE-BREAK): Sabalenka inizia con un poderoso dritto lungolinea: 1-0

PRIMO SET – E anche il primo set della seconda semifinale, come della prima, verrà deciso al tie-break: 6-6

PRIMO SET – Splendido dritto della bielorussa ad annullare la palla del tie-break: 40-40

PRIMO SET – Linette muove bene l’avversaria e il dritto in corsa di Sabalenka si ferma in rete: 15-30

PRIMO SET – Momento difficile per la polacca, doppio fallo e 0-30

PRIMO SET – Con l’ace Sabalenka: 6-5

PRIMO SET – Tiene anche Linette: 5-5

PRIMO SET – Altro game di servizio solido per la bielorussa: 5-4

PRIMO SET – Linette però è pienamente nel match: 4-4

PRIMO SET- La bielorussa sta trovando una buona percentuale di prime: 4-3

PRIMO SET – Un paio di errori di rovescio condannano Sabalenka in questo game di risposta: 3-3

PRIMO SET – Trova due servizi vincenti la bielorussa, che si porta avanti: 3-2

PRIMO SET – BREAK SABALENKA! Errore della polacca, che perde cinque punti di fila: 2-2

PRIMO SET – Linette si fa recuperare da 40-0 e ora offre una palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Altro game complesso, ma Sabalenka riesce a sbloccarsi e prova a caricarsi con un urlo: 1-2

PRIMO SET – Inizio da incubo per Sabalenka, che sembra sentire la pressione: 0-2

PRIMO SET – BREAK LINETTE! E con un altro errore cede la battuta a zero Sabalenka: 0-1

PRIMO SET – Partenza in salita per la bielorussa, subito tre palle break: 0-40

11:50 – Inizia Sabalenka al servizio.

11:45 – Tutto pronto sulla Rod Laver Arena per la seconda semifinale. Chi raggiungerà Elena Rybakina finale? Scopriamolo insieme.