Juventus: test per Pogba e Vlahovic con la Next Gen, Bonucci in gruppo

La Juventus si continua ad allenare alla Continassa, Massimiliano Allegri sta dirigendo la sessione mattutina di lavoro. Insieme al resto dei compagni c’è anche Bonucci, il difensore si è riaggregato al gruppo e sta provando a mettersi alle spalle i guai muscolari che lo hanno fermato a metà dicembre. Per Pogba e Vlahovic c’è attesa in vista del test di oggi pomeriggio. I due calciatori, insieme a De Sciglio e Cuadrado, prenderanno parte all’allenamento congiunto con la Next Gen per valutare al meglio le loro condizioni in vista del rientro nell’elenco dei convocati.