LIVE – Ruud-Tsitsipas, finale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Ruud-Tsitsipas, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il greco, che in semifinale ha superato in tre set Jannik Sinner, sa già come si vince il torneo poiché si è laureato campione ben due volte, nel 2021 e nel 2022. Prima finale invece per il norvegese, anche lui vittorioso il terzo in semifinale ai danni di Djokovic, che cerca anche il primo titolo che non sia un Atp 250. Ruud è avanti 2-1 nei precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorito Tsitsipas, che in caso di vittoria salirebbe al numero 7 del ranking, proprio alle spalle di Ruud. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati sul Court Rainier III, con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

