Ruud-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Casper Ruud se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Finale a sorpresa tra due giocatori che hanno sovvertito il pronostico in semifinale, sconfiggendo rispettivamente Djokovic e Sinner, entrambi in tre set. Ruud sicuramente sta vivendo un momento di forma migliore del greco, tanto che è alla terza finale stagionale ed è quarto nella Race. Tsitsipas vanta però due titoli in questo torneo e soprattutto una percentuale di vittorie seconda solo a Rafa Nadal (superato Pietrangeli grazie al successo in semifinale). Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Tsitsipas. Il match si preannuncia però molto equilibrato, anche perché nei precedenti è avanti Ruud, il quale ha vinto anche l’unico andato in scena sulla terra rossa, a Madrid nel 2021.

Ruud e Tsitsipas scenderanno in campo oggi (domenica 13 aprile). I due giocatori sono pianificati sul Court Rainier III, con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Ruud e Tsitsipas, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.