LIVE – Rune-Ruud 6-7 6-4 6-2, semifinale Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rune-Ruud, incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2023 (terra battuta). Il giovane danese è galvanizzato dopo il successo in tre set ai danni del serbo Novak Djokovic. Anche il norvegese ha destato buone impressioni ai quarti di finale estromettendo l’argentino Francisco Cerundolo, giustiziere del nostro Jannik Sinner agli ottavi. Sarà Rune a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, è totalmente dalla parte del finalista in carica del Roland Garros.

Quest’ultimo si trova avanti in virtù di un netto 4-0 (9-1 il computo dei set). Tutti e quattro, inoltre, sono andati in scena sul rosso. C’è da dire che Rune ha cambiato marcia nel corso degli ultimi mesi, in cui è riuscito a fare il proprio ingresso tra i primi dieci giocatori del mondo. In palio per il vincitore la finale contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il russo Daniil Medvedev. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rune e Ruud pianificati come primo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 13.00.

RUNE-RUUD 6-7(2) 6-4 6-2

RUNE VINCE 6-7(2) 6-4 6-2 E VA IN FINALE

TERZO SET – Match point Rune!

TERZO SET – Rune però continua a non incontrare problemi nei suoi turni di battuta: 5-2

TERZO SET – Ruud prova a restare in scia: 4-2

TERZO SET – E in un attimo siamo 4-1

TERZO SET – BREAK RUNE! E con il doppio fallo Ruud si scava una mezza fossa: 3-1

TERZO SET – Rune ha due palle break per allungare nel terzo parziale: 15-40

TERZO SET – Rune a quindici: 2-1

TERZO SET – Ruud finalmente riesce ad interrompere la stricia di 5 games di fila: 1-1

TERZO SET – Altro game perfetto del giovane danese, che tiene a zero in apertura: 1-0

SECONDO SET RUNE 6-4

SECONDO SET – E Rune con quattro games di fila si aggiudica il set: 6-4!

SECONDO SET – Stecca il dritto Ruud: 0-40 e tre set point!

SECONDO SET – Rune ora gioca su una nuvola. Palla corta e splendi lob vincente: 0-30

SECONDO SET – Rune esce vincitore da un altro game complesso, in cui annulla palle break e ora l’inerzia è dalla sua: 5-4

SECONDO SET – CONTROBREAK RUNE! Vola via il rovescio di Ruud, 4-4

SECONDO SET – Bellissimo scambio vinto a rete da Rune che accorcia e rimane in scia: 4-3

SECONDO SET – Altro gran game vinto da Ruud che si avvicina alla finale, 4-2

SECONDO SET – BREAK RUUD! Game orribile di Rune che cede per la prima volta il servizio, adesso il norvegese è avanti set e break: 7-6 3-2

SECONDO SET – Molto concreto Ruud che tiene ancora una volta la battuta, 2-2

SECONDO SET – Rune viene avanti e chiude lo schiaffo al volo di diritto: tiene a 15 e sale sul 2-1

SECONDO SET – Anche Ruud tiene ai vantaggi, la qualità sembra essere scesa e la pioggia si intensifica: 1-1

SECONDO SET – Brutto game con Rune che però riesce a cavarsela ai vantaggi, 1-0

SET RUUD! GRANDE TIE-BREAK CHIUSO PER 7-2

PRIMO SET – Si gira sul 5-1 in favore di Ruud, tanti gli errori di Rune

PRIMO SET – Rune rimonta da 15-30 e tiene la battuta: si arriva giustamente al tie-break

PRIMO SET – Molto bene Ruud che passa al contrattacco ed evita i vantaggi in questo pericoloso undicesimo gioco: 6-5

PRIMO SET – Rune serve bene e riesce a chiudere il game nonostante qualche palla corta di troppo: 5-5

PRIMO SET – Due aces in questo nono gioco per un grande Ruud sin qui: tiene a zero e sale sul 5-4

PRIMO SET – Spinge forte con il diritto il danese, 4-4: grande equilibrio

PRIMO SET – Con autorità Ruud riesce a mantenere il servizio anche nel settimo game: 4-3

PRIMO SET – Straordinario Rune che rimonta dallo 0-40 e vince un game complicato, ma importante: 3-3

PRIMO SET – Il norvegese risponde con un punto magistrale e tiene il servizio a 30: 3-2 senza break e senza palle break

PRIMO SET – Bel game di Rune che impatta sul 2-2

PRIMO SET – Ruud è davvero bello centrato in questo inizio di match, altro game tenuto agevolmente: 2-1

PRIMO SET – Comincia a piovere…

PRIMO SET – Game molto laborioso, ma alla fine Rune viene avanti e la risolve a rete: tiene senza concedere palle break, 1-1

PRIMO SET – Buon game d’esordio per il norvegese che tiene a 30 e si sblocca: 1-0

PRIMO SET – Si comincia con Ruud al servizio

13.05 – Comincia il riscaldamento

13.00 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della prima semifinale del singolare maschile: il danese Holger Rune affronta il norvegese Casper Ruud. I due giocatori stanno per entrare in campo