Atp Ginevra 2023, qualificazioni: Giannessi e Travaglia al turno decisivo, eliminato Caruso

Bilancio di due vittorie e una sconfitta per i tennisti italiani nel primo turno di qualificazioni dell’ATP 250 di Ginevra 2023. La nota negativa di giornata è arrivata per mano di Salvatore Caruso, che è stato estromesso dal tabellone svizzero dopo essersi arreso con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 al cospetto dell’iberico Daniel Rincon. Nella battaglia, invece, esce ancora una volta vincitore Alessandro Giannessi, che rimonta un set di svantaggio al kazako Yevseyev prima di imporsi per 3-6 6-4 6-2. Bella e convincente vittoria anche per Stefano Travaglia, che ha dominato con un 6-1 6-1 il giovane talento giordano Shelbayh, autore di buoni risultati negli ultimi mesi. Giannessi contenderà l’accesso al main draw al vincente del derby ucraino tra Sachko e Marchenko, mentre Travaglia dovrà vedersela contro il norvegese Durasovic.